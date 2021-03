LIVE – Reggio Emilia-Trieste 22-21 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) Unahotelse Almasi affrontano nella 22° giornata diA1. I reggiani hanno uno degli ultimi treni per rimettersi in corsa playoff, dopo un ottimo inizio di stagione si trovano in periodo di grande difficoltà, occupando il 13° posto. D’altro canto gli ospiti proveranno a consolidare la propria posizione che attualmente li vedrebbe alla post season. Sabato 13 marzo alle ore 12.00 di sabato 13 marzo inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA22-21 FINE PRIMO QUARTO (22-21) 10?– Grazulis realizza da 2, 22-21. 9?– 2/2 dalla lunetta per Cavaliero, 20-19. 9‘- Sims realizza dall’area, 19-17. 8?– Tripla ...