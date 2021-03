LIVE – Reggina-Monza | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata di. I calabresi sono in lotta per la salvezza e occupano attualmente il 14° posto in classifica con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, i brianzoli lottano invece per la promozioneinA e si trovano al 2° posto a quota 47, con un cammino di 12 successi, 11 pareggi e 4 k.o. e un distacco di sole 3 lunghezze dall’Empoli capolista. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 14:00 ...