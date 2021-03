LIVE – Parma-Roma | Fonseca in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 13 marzo 2021) Ladi Paulosi prepara ad affrontare ilnel match della ventisettesima giornata di Serie A, in programma domenica 14 marzo alle ore 15:00 nel palcoscenico dello Stadio Tardini di. Nella giornata odierna sabato 13 marzo il tecnico rossonero parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA14:50 – Sulle condizioni di Smalling: “Non ha giocato con lo Shakhtar perchè ha avuto un fastidio e continua ad averlo, penso che sia meglio non rischiarlo domani perchè possiamo perderlo ...

Advertising

forzaroma : #ParmaRoma, a breve #Fonseca in conferenza stampa – LIVE #ASRoma - federpesistica : ???? | Finali Assoluti Specialità 2021: RISULTATI LIVE | 71 KG | STR ??| COCCONCELLI Aurora (Labas Parma): 86 ??| ADSDE… - AndreaCartotto : Martedì 16, ore 15 (si segue live, ma è possibile anche prenotare la registrazione) ci vediamo online per parlare d… - YuriOggiano : RT @PagineRomaniste: Siamo LIVE su #Twitch. Analizzeremo la vittoria contro lo #Shakhtar prima di concentraci sul #Parma. Passate a comment… - PagineRomaniste : Siamo LIVE su #Twitch. Analizzeremo la vittoria contro lo #Shakhtar prima di concentraci sul #Parma. Passate a comm… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Parma

TUTTO mercato WEB

... Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Verona 38, Sassuolo** 36, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia* 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino*** 20,16, Crotone* 15. * ...Alla vigilia della sfida tra Roma e, valida per la 27° giornata di Serie A (fischio d'inizio alle ore 15), il tecnico giallorosso Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare l'incontro del Tardini. La sua ...Prima della partita contro il Parma, in cui la Roma proverà il controsorpasso ai danni dell'Atalanta, Fonseca parla in conferenza stampa ...Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: “Contro il Parma riposerà qualcuno, tre o quattro giocatori” Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Roma. Il tecnico portoghes ...