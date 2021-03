LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: la Bora e la Jumbo inseguono i tredici battistrada (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 44 chilometri al traguardo, il gruppo va fortissimo e, ora, il vantaggio dei fuggitivi è solamente 1’40”. 13.30 La media a cui è stata percorsa, fin qui, la tappa è 40,5 km/h. 13.28 La Bora-Hansgrohe lavora in testa al gruppo insieme alla Jumbo-Visma. Il vantaggio dei fuggitivi scende ulteriormente a 2’10”. 13.26 Scende a 2’20” il vantaggio dei battistrada. 13.23 In gruppo stanno accelerando il passo. Siamo a 50 chilometri dal traguardo. 13.20 Il vantaggio dei fuggitivi oscilla sempre tra i 2’30” e i 2’40”. 13.17 Siamo entrati negli ultimi sessanta chilometri di gara. 13.14 Un interessante outsider per la tappa odierna potrebbe essere Lucas Hamilton della Bike Exchange. Il giovane australiano è andato molto bene nelle due ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 44 chilometri al traguardo, il gruppo va fortissimo e, ora, il vantaggio dei fuggitivi è solamente 1’40”. 13.30 La media a cui è stata percorsa, fin qui, laè 40,5 km/h. 13.28 La-Hansgrohe lavora in testa al gruppo insieme alla-Visma. Il vantaggio dei fuggitivi scende ulteriormente a 2’10”. 13.26 Scende a 2’20” il vantaggio dei. 13.23 In gruppo stanno accelerando il passo. Siamo a 50 chilometri dal traguardo. 13.20 Il vantaggio dei fuggitivi oscilla sempre tra i 2’30” e i 2’40”. 13.17 Siamo entrati negli ultimi sessanta chilometri di gara. 13.14 Un interessante outsider per laodierna potrebbe essere Lucas Hamilton della Bike Exchange. Il giovane australiano è andato molto bene nelle due ...

