LIVE Novara-Chieri 3-1, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: l’Igor vola in finale dopo una battaglia e domani sfiderà Conegliano! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:40 Novara vince dopo una battaglia durata più di due ore e domani si giocherà il titolo con Conegliano, assoluta favorita. 26-24 La chiude Smarzek! 25-24 Muorone di Herbots su Grobelna, che tensione in campo! 24-24 Alhassan c’è e manda il set ai vantaggi. 24-23 Match-point per Novara. 23-23 Frantti che bordata! Herbots ha avuto la palla del +2. 23-22 Bordata sui quattro metri di Herbots. 22-22 Spallata di Villani, Sansonna, che non è nella sua miglior serata, non ci arriva. 22-21 Daalderop sfonda sulle mani del muro. 21-21 Attacco affettato di Grobelna, colpo molto difficile. 21-20 Primo tempo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:40vinceunadurata più di due ore esi giocherà il titolo con Conegliano, assoluta favorita. 26-24 La chiude Smarzek! 25-24 Muorone di Herbots su Grobelna, che tensione in campo! 24-24 Alhassan c’è e manda il set ai vantaggi. 24-23 Match-point per. 23-23 Frantti che bordata! Herbots ha avuto la palla del +2. 23-22 Bordata sui quattro metri di Herbots. 22-22 Spallata di Villani, Sansonna, che non è nella sua miglior serata, non ci arriva. 22-21 Daalderop sfonda sulle mani del muro. 21-21 Attacco affettato di Grobelna, colpo molto difficile. 21-20 Primo tempo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 2-1 (25-21 25-20 20-25 7-8) semifinali Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 2-1 Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: ragazze di coach Bregoli indemoniate nel quarto p… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 0-0 Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: si parte! - #Novara-Chieri #Semifinale #Coppa - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri semifinali Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Novara-Chieri… - thevolleynews : Semifinale Coppa Italia Frecciarossa: Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri LIVE -… -