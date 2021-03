LIVE Novara-Chieri 2-1, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: ragazze di coach Bregoli indemoniate nel quarto parziale! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Mazzaro mura anche Chirichella e manda le sue al quarto set. 20-24 Murone di Villani su Bosetti, sono quattro set-point per Chieri. 20-23 Mazzaro sfonda sulle mani del muro di Chirichella. 20-22 Non passa la battuta di Laak. 19-22 Passa in attacco Grobelna, ancora in difficoltà Zanette in difesa. 19-21 Bella pipe di Daalderop, ma grandi difese da una parte e dall’altra. 18-20 Diagonale profonda di Bosetti, che riporta Novara a -2. 17-20 Invasione aerea di Alhassan. 16-20 Disastro in difesa di Zanette, Bosetti ha preso una botta nel tentativo disperato di recuperare un pallone. 16-19 Daalderop, appena entrata in campo, sblocca la situazione. 15-19 Disastro in ricostruzione per Novara. 15-18 Murone di Frantti. 15-17 Alhassan regala un ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Mazzaro mura anche Chirichella e manda le sue alset. 20-24 Murone di Villani su Bosetti, sono quattro set-point per. 20-23 Mazzaro sfonda sulle mani del muro di Chirichella. 20-22 Non passa la battuta di Laak. 19-22 Passa in attacco Grobelna, ancora in difficoltà Zanette in difesa. 19-21 Bella pipe di Daalderop, ma grandi difese da una parte e dall’altra. 18-20 Diagonale profonda di Bosetti, che riportaa -2. 17-20 Invasione aerea di Alhassan. 16-20 Disastro in difesa di Zanette, Bosetti ha preso una botta nel tentativo disperato di recuperare un pallone. 16-19 Daalderop, appena entrata in campo, sblocca la situazione. 15-19 Disastro in ricostruzione per. 15-18 Murone di Frantti. 15-17 Alhassan regala un ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 0-0 Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: si parte! - #Novara-Chieri #Semifinale #Coppa - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri semifinali Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Novara-Chieri… - thevolleynews : Semifinale Coppa Italia Frecciarossa: Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri LIVE -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #CoppaItaliaFemminile #Conegliano in #finale dopo il 3-1 rifilato a #Monza! In serata l'altr… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: derby per la finale! - #Novara-Chieri #Semifinale… -