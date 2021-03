LIVE Novara-Chieri 2-0, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: ragazze di Lavarini ad un passo dalla finale! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Novara vola sul 2-0! 24-20 Bosetti regala quattro set-point a Novara. 23-20 Primo tempo di Alhassan. 23-19 Ace di Washington. 22-19 La belga si fa perdonare in pipe. 21-19 Errore al servizio di Herbots. 21-18 Scappa l’attacco di Frantti. 20-18 Washington arriva a rete come un gatto e riporta Novara a +2. 19-18 Ancora un mani-out per l’americana, Herbots sta faticando tanto in attacco. 19-17 Mani-out di Frantti da posto quattro. 19-16 Diagonale profonda di Daalderop, attacco complicato per l’olandese. 18-16 Palla bassa di Hancock, Herbots non può fare nulla e viene murata da Mazzaro. 18-15 Mani-out di Herbots, che torna a dare un po’ di respiro alle proprie compagne. 17-15 Pallonetto lungo di Grobelna, non ci arriva in difesa Bosetti. 17-14 Primo tempo di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20vola sul 2-0! 24-20 Bosetti regala quattro set-point a. 23-20 Primo tempo di Alhassan. 23-19 Ace di Washington. 22-19 La belga si fa perdonare in pipe. 21-19 Errore al servizio di Herbots. 21-18 Scappa l’attacco di Frantti. 20-18 Washington arriva a rete come un gatto e riportaa +2. 19-18 Ancora un mani-out per l’americana, Herbots sta faticando tanto in attacco. 19-17 Mani-out di Frantti da posto quattro. 19-16 Diagonale profonda di Daalderop, attacco complicato per l’olandese. 18-16 Palla bassa di Hancock, Herbots non può fare nulla e viene murata da Mazzaro. 18-15 Mani-out di Herbots, che torna a dare un po’ di respiro alle proprie compagne. 17-15 Pallonetto lungo di Grobelna, non ci arriva in difesa Bosetti. 17-14 Primo tempo di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 0-0 Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: si parte! - #Novara-Chieri #Semifinale #Coppa - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri semifinali Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Novara-Chieri… - thevolleynews : Semifinale Coppa Italia Frecciarossa: Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri LIVE -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #CoppaItaliaFemminile #Conegliano in #finale dopo il 3-1 rifilato a #Monza! In serata l'altr… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: derby per la finale! - #Novara-Chieri #Semifinale… -