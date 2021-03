LIVE Novara-Chieri 1-0, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: Chirichella e compagne in vantaggio dopo il primo set! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-12 Sbaglia anche Smarzek. 16-11 Errore in attacco di Bosetti, che mette fine a questa fase break. 16-10 Non ci sono più parole, ancora ace, raramente si vede una serie al servizio del genere. 15-10 Impressionante, ancora un servizio vincente! 14-10 Ancora ace di Hancock, imperiosa questa sera dai nove metri. 13-10 Smarzek mette giù una palla a filo rete. 12-10 Break di Novara con Hancock al servizio, time-out per Chieri. 10-10 Liscio di Villani, che non ha trovato l’intesa con Sosio. 9-10 Non passa il pallonetto di Villani. 8-10 Finisce qui la serie al servizio Laak. 7-10 Prova a prendere il largo Chieri 7-9 Murone di Mazzaro su Bosetti. 7-8 Esce il servizio di Washington. 7-7 Ottima intesa tra Hancock e Washington. 6-7 Ancora bene Grobelna, che sta passando ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-12 Sbaglia anche Smarzek. 16-11 Errore in attacco di Bosetti, che mette fine a questa fase break. 16-10 Non ci sono più parole, ancora ace, raramente si vede una serie al servizio del genere. 15-10 Impressionante, ancora un servizio vincente! 14-10 Ancora ace di Hancock, imperiosa questa sera dai nove metri. 13-10 Smarzek mette giù una palla a filo rete. 12-10 Break dicon Hancock al servizio, time-out per. 10-10 Liscio di Villani, che non ha trovato l’intesa con Sosio. 9-10 Non passa il pallonetto di Villani. 8-10 Finisce qui la serie al servizio Laak. 7-10 Prova a prendere il largo7-9 Murone di Mazzaro su Bosetti. 7-8 Esce il servizio di Washington. 7-7 Ottima intesa tra Hancock e Washington. 6-7 Ancora bene Grobelna, che sta passando ...

