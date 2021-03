LIVE Novara-Chieri 0-0, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: si parte! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:39 Novara risponde con: Hancock, Herbots, Bosetti, Smarzek, Washington, Chirichella e Sansonna. 20:36 Queste le sette di Chieri: Gibertini, Grobelna, Villani, Perinelli, Alhassan, Bosio e De Bortoli. 20:33 Novara parte con tutti i favori del pronostico, ma la partita potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto. 20:30 Chieri sta a sua volta facendo un’ottimo Campionato, come testimonia il sesto posto in classifica ad appena un punto dalla quarta posizione. 20:27 Novara è in grande stato forma, è seconda in Campionato e si è qualificata alle semifinali della Champions League. 20:24 Le formazioni hanno già iniziato il riscaldamento. 20:21 Novara ai quarti di finale ha superato Firenze per 3-0, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:39risponde con: Hancock, Herbots, Bosetti, Smarzek, Washington, Chirichella e Sansonna. 20:36 Queste le sette di: Gibertini, Grobelna, Villani, Perinelli, Alhassan, Bosio e De Bortoli. 20:33parte con tutti i favori del pronostico, ma la partita potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto. 20:30sta a sua volta facendo un’ottimo Campionato, come testimonia il sesto posto in classifica ad appena un punto dalla quarta posizione. 20:27è in grande stato forma, è seconda in Campionato e si è qualificata alle semifinali della Champions League. 20:24 Le formazioni hanno già iniziato il riscaldamento. 20:21ai quarti di finale ha superato Firenze per 3-0, mentre ...

