LIVE Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup in DIRETTA: ancora vento debole, chi spezzerà l’equilibrio? (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Highlights terza giornata – L’analisi di Stefano Vegliani – Come seguire in tv e streaming le prossime regate? Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata ufficiale di gara della America’s Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Si torna in acqua senza pause nel golfo di Hauraki, per gara-7 e gara-8 del confronto tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand che stabilirà il nome del vincitore della 36ma Coppa America di vela. Ricordiamo che italiani e neozelandesi si sfidano in una serie al meglio delle 13 regate, che assegnerà la Vecchia Brocca al primo team capace di raggiungere quota 7 punti. Si riparte in Nuova Zelanda ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAHighlights terza giornata – L’analisi di Stefano Vegliani – Come seguire in tv e streaming le prossime regate? Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata ufficiale di gara dellaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Si torna in acqua senza pause nel golfo di Hauraki, per gara-7 e gara-8 del confronto traPrada Pirelli ed Emirates Team Newche stabilirà il nome del vincitore della 36ma Coppa America di vela. Ricordiamo che italiani e neozelandesi si sfidano in una serie al meglio delle 13 regate, che assegnerà la Vecchia Brocca al primo team capace di raggiungere quota 7 punti. Si riparte in Nuova Zelanda ...

