LIVE – Lecce-Chievo 4-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di sabato 13 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire ladi risultati utili consecutivi per avvicinarsi alla vetta della classifica; i venenti, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque ed hanno bisogno di ritrovare i successo. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH– Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo, Henderson, Bjöekengren, Hjulmand, Majer, Pettinari, Coda.– Semper, Mogos, Vaisanen, ...

Advertising

SalentoSport : 42' #leccechievo 4-1: Goal di Pettinari (LECCE)! - SalentoSport : 38' #leccechievo 3-1: Goal di Coda (LECCE)! - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: torna avanti il Lecce, Cremonese in vantaggio - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: pareggio del Chievo - SalentoSport : 25' #leccechievo 2-1: Goal di Coda (LECCE)! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecce

... avendo poco da perdere, gioca certamente con meno pressione rispetto alle altre squadre coinvolte nella corsa, per esempio il. Guardando alla lotta per i playoff, Frosinone Brescia rappresenta ...ore 15:00 Serie A 27a Giornata: Parma vs Roma (diretta esclusiva) -ANCHE SU DAZN1 (Sky canale ...e un assist) - l'ultimo gol del classe '91 in campionato risale allo scorso agosto contro ilCommenta per primo Dopo i due anticipi di ieri, la 28esima giornata di Serie B offre oggi altre 8 partite, di cui 6 a partire dalle 14. Sono due sfide dal sapore di Serie A Lecce-Chievo e Frosinone-Br ...I giallorossi s’apprestano ad affrontare la prima gara di un mini ciclo di gare insidiose. I clivensi, avversari di oggi, seguono la banda Corini a un punto di distanza: è scontro diretto in zona play ...