LIVE Italia-Galles 7-41, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Sheedy in meta all’ora di gioco (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? metaAAA Galles! È Callum Sheedy a infilarsi e segnare la nuova meta ospite. Trasforma lo stesso Sheedy. Italia-Galles 7-41 59? Ennesimo fallo dell’Italia e chance sui 5 metri per il Galles 57? Ingresso con il braccio alto di Riccioni e cartellino giallo per il pilone azzurro 57? Avanti azzurro e nulla di fatto 55? Touche per l’Italia nei 22 Gallesi 54? meta annullata a Josh Adams, con Garbisi che riesce a portarlo fuori un attimo prima che schiacciasse in meta 51? metaAAAAA Italia! Va a segno Monty Ioane che con un calcetto si libera, riprende l’ovale e ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60?AAA! È Calluma infilarsi e segnare la nuovaospite. Trasforma lo stesso7-41 59? Ennesimo fallo dell’e chance sui 5 metri per il57? Ingresso con il braccio alto di Riccioni e cartellino giallo per il pilone azzurro 57? Avanti azzurro e nulla di fatto 55? Touche per l’nei 22i 54?annullata a Josh Adams, con Garbisi che riesce a portarlo fuori un attimo prima che schiacciasse in51?AAAAA! Va a segno Monty Ioane che con un calcetto si libera, riprende l’ovale e ...

