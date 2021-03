LIVE Italia-Galles 7-34, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Ioane segna per l’Italia (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51? METAAAAAA Italia! Va a segno Monty Ioane che con un calcetto si libera, riprende l’ovale e schiaccia! Trasforma Garbisi. Italia-Galles 7-34 48? Prova a costruire qualcosa palla in mano l’Italia ora 45? Continua a spingere il Galles che vuole segnare ancora 43? METAAAAA Galles. Ripresa che inizia come il primo tempo e meta di George North che si infila nella difesa e schiaccia tra i pali. Trasforma Biggar. Italia-Galles 0-34 41? Ripreso il match a Roma Finisce un primo tempo pesantissimo per l’Italia. Match a senso unico con il Galles che fa quello che vuole e in mezz’ora chiude la pratica Roma. 38? Insiste ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? METAAAAAA! Va a segno Montyche con un calcetto si libera, riprende l’ovale e schiaccia! Trasforma Garbisi.7-34 48? Prova a costruire qualcosa palla in mano l’ora 45? Continua a spingere ilche vuolere ancora 43? METAAAAA. Ripresa che inizia come il primo tempo e meta di George North che si infila nella difesa e schiaccia tra i pali. Trasforma Biggar.0-34 41? Ripreso il match a Roma Finisce un primo tempo pesantissimo per l’. Match a senso unico con ilche fa quello che vuole e in mezz’ora chiude la pratica Roma. 38? Insiste ...

