LIVE Italia-Galles 0-3, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Biggar apre le marcature (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Mischia per il Galles poco fuori dai 5 metri 7? Due falli azzurri e cartellino giallo per capitan Bigi 6? Galles che riconquista il pallone sul calcio ed entra nei 22 azzurri 5? Primo possesso azzurro ma Italia che perde l’ovale in touche 3? CALCIO! Dan Biggar trova i pali. Italia-Galles 0-3 2? Fallo azzurro in ruck e Galles che va per i primi punti dalla distanza 1? Calcio d’avvio sbagliato da Garbisi e mischia a metà campo per gli ospiti 1? Partita la sfida dell’Olimpico tra Italia e Galles e primo pallone a disposizione del Galles 15.12 Tutto pronto per il fischio d’inizio. 15.10 Queste le formazioni in campo oggi: ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8? Mischia per ilpoco fuori dai 5 metri 7? Due falli azzurri e cartellino giallo per capitan Bigi 6?che riconquista il pallone sul calcio ed entra nei 22 azzurri 5? Primo possesso azzurro mache perde l’ovale in touche 3? CALCIO! Dantrova i pali.0-3 2? Fallo azzurro in ruck eche va per i primi punti dalla distanza 1? Calcio d’avvio sbagliato da Garbisi e mischia a metà campo per gli ospiti 1? Partita la sfida dell’Olimpico trae primo pallone a disposizione del15.12 Tutto pronto per il fischio d’inizio. 15.10 Queste le formazioni in campo oggi: ...

