LIVE Italia-Galles 0-22, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: tre mete in 20 minuti, dominio rosso a Roma (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? Italia palla in mano che fatica ad avanzare 21? METAAAA Galles A segno Ken Owens da una maul devastante. dominio assoluto degli ospiti. Trasforma Biggar. Italia-Galles 0-22 20? Ennesimo fallo azzurro nei 22 e nuova chance per il Galles 18? Match che si sta giocando tutto nella metà campo azzurra 17? Altra accelerata Gallese, ma buon placcaggio su Adams che perde l’ovale 14? METAAAAA Galles Segna Taulipe Faletau al largo e Galles che scappa via. Non trasforma Biggar. Italia-Galles 0-15 13? Garbisi salva la situazione prendendo un pallone che rimbalzava pericolosamente in attacco per il Galles 12? Calcetto di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24?palla in mano che fatica ad avanzare 21? METAAAAA segno Ken Owens da una maul devastante.assoluto degli ospiti. Trasforma Biggar.0-22 20? Ennesimo fallo azzurro nei 22 e nuova chance per il18? Match che si sta giocando tutto nella metà campo azzurra 17? Altra acceleratae, ma buon placcaggio su Adams che perde l’ovale 14? METAAAAASegna Taulipe Faletau al largo eche scappa via. Non trasforma Biggar.0-15 13? Garbisi salva la situazione prendendo un pallone che rimbalzava pericolosamente in attacco per il12? Calcetto di ...

