LIVE Italia-Galles 0-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Meta di Adams, ammonito Bigi (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Garbisi salva la situazione prendendo un pallone che rimbalzava pericolosamente in attacco per il Galles 12? Calcetto di Canna e pallone recuperato dal Galles che deve uscire dai suoi 22 10? Italia che prova a reagire e conquista una punizione a favore 8? MetaAAAA Galles Segna Josh Adams dopo un’azione veloce partita dalla mischia. Trasforma Biggar. Italia-Galles 0-10 8? Mischia per il Galles poco fuori dai 5 metri 7? Due falli azzurri e cartellino giallo per capitan Bigi 6? Galles che riconquista il pallone sul calcio ed entra nei 22 azzurri 5? Primo possesso azzurro ma Italia che perde l’ovale in ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Garbisi salva la situazione prendendo un pallone che rimbalzava pericolosamente in attacco per il12? Calcetto di Canna e pallone recuperato dalche deve uscire dai suoi 22 10?che prova a reagire e conquista una punizione a favore 8?AAAASegna Joshdopo un’azione veloce partita dalla mischia. Trasforma Biggar.0-10 8? Mischia per ilpoco fuori dai 5 metri 7? Due falli azzurri e cartellino giallo per capitan6?che riconquista il pallone sul calcio ed entra nei 22 azzurri 5? Primo possesso azzurro mache perde l’ovale in ...

