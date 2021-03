LIVE Inghilterra-Francia 16-20, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo tempo (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75? Può andare a giocare nei 22 l’Inghilterra con la touche di George. 74? Adesso è sbilanciata l’Inghilterra. Assalto totale per provare a recuperare questa partita. 73? Gli inglesi sono furiosi, in questi ultimi minuti sta alzando il LIVEllo di gioco Itoje che sta stoppando di tutto in pressione. 71? Manovra inglese, ma la difesa francese è mordente, attenta e reattiva. 70? Deve provare a sfondare l’Inghilterra: il tempo per sovvertire l’andamento della partita diminuisce. 69? Cambio nella Francia: esce Baille ed entra Gros. 67? Mischia in favore dell’Inghilterra sul pallone perso da Vakatawa. 66? Tre cambi nell’Inghilterra: escono Mako Vunipola, Wilson e Malins ed entrano ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Può andare a giocare nei 22 l’con la touche di George. 74? Adesso è sbilanciata l’. Assalto totale per provare a recuperare questa partita. 73? Gli inglesi sono furiosi, in questi ultimi minuti sta alzando illlo di gioco Itoje che sta stoppando di tutto in pressione. 71? Manovra inglese, ma la difesa francese è mordente, attenta e reattiva. 70? Deve provare a sfondare l’: ilper sovvertire l’andamento della partita diminuisce. 69? Cambio nella: esce Baille ed entra Gros. 67? Mischia in favore dell’sul pallone perso da Vakatawa. 66? Tre cambi nell’: escono Mako Vunipola, Wilson e Malins ed entrano ...

