LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Mercedes poco brillante, Ferrari non eccezionale sul ritmo (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Ancora fermo ai box Lando Norris. Problemi, evidentemente, in casa McLaren per il pilota inglese. L’unico a non avere ancora fissato un tempo 14.38 Lance Stroll porta la sua Aston Martin in 12a posizione a 1.729 da Ricciardo e si rilancia. Leclerc continua a girare ma ormai fa fatica a stare sotto il muro dell’1:38. Gasly 1:37.basso, mentre Perez rimane sotto il muero dell’1:37. 14.35 Valtteri Bottas si lancia, arriva al T1 con 684 millesimi dal tempo di Ricciardo. Si presenta al T2 con 1.230, quindi conclude in 1:33.581, si porta in 11a posizione a 1.366 dalla vetta. 14.32 Ancora un 1:36.6 per Sergio Perez. Gasly 1:37 basso, mentre Leclerc non riesce a schiodarsi dall’1:37 medio. Si rivede in azione Bottas, ancora con gomme hard. 14.29 Sergio Perez migliora giro dopo giro nella sua simulazione di passo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Ancora fermo ai box Lando Norris. Problemi, evidentemente, in casa McLaren per il pilota inglese. L’unico a non avere ancora fissato un tempo 14.38 Lance Stroll porta la sua Aston Martin in 12a posizione a 1.729 da Ricciardo e si rilancia. Leclerc continua a girare ma ormai fa fatica a stare sotto il muro dell’1:38. Gasly 1:37.basso, mentre Perez rimane sotto il muero dell’1:37. 14.35 Valtteri Bottas si lancia, arriva al T1 con 684 millesimi dal tempo di Ricciardo. Si presenta al T2 con 1.230, quindi conclude in 1:33.581, si porta in 11a posizione a 1.366 dalla vetta. 14.32 Ancora un 1:36.6 per Sergio Perez. Gasly 1:37 basso, mentre Leclerc non riesce a schiodarsi dall’1:37 medio. Si rivede in azione Bottas, ancora con gomme hard. 14.29 Sergio Perez migliora giro dopo giro nella sua simulazione di passo ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ??? SI TORNA IN PISTA ? Scatta il secondo giorno dei test #F1 in Bahrain ??Tutti gli aggiornamenti da Sakhir per i… - SkySportF1 : ??? Piloti in pista per la sessione pomeridiana del 2° giorno di test in Bahrain Gli aggiornamenti ?… - Fprime86 : RT @SkySportF1: Test F1 in Bahrain, day-2: il punto a metà giornata Gli aggiornamenti LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? @lewishamilton fuori pista nei #F1Testing a Sakhir ? Gli aggiornamenti sulla sessione pomeridiana ? -