LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Charles Leclerc prende in mano la SF21, pronti per le 4 ore del pomeriggio (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Buongiorno e bentornati a Sakhir, tra 20 minuti si torna in pista con la seconda parte della sessione odierna 12.05 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 13.00 per altre quattro ore di attività al Bahrain International Circuit. 12.04 Cala il sipario sulla prima sessione di Test per i protagonisti del Mondiale di F1. Programmi differenti per le varie formazioni che sembrano non scoprire le proprie carte. Ferrari lavora sul passo gara con un tempo molto alto rispetto ai rivali, un dato che non può essere preso in considerazioni per delle analisi. 12.02 La classifica definitiva delle prime ore di azione di questo sabato 13 marzo. 1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.215 52 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 60 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.263 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Buongiorno e bentornati a Sakhir, tra 20 minuti si torna in pista con la seconda parte della sessione odierna 12.05 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 13.00 per altre quattro ore di attività alInternational Circuit. 12.04 Cala il sipario sulla prima sessione diper i protagonisti del Mondiale di F1. Programmi differenti per le varie formazioni che sembrano non scoprire le proprie carte. Ferrari lavora sul passo gara con un tempo molto alto rispetto ai rivali, un dato che non può essere preso in considerazioni per delle analisi. 12.02 La classifica definitiva delle prime ore di azione di questo sabato 13 marzo. 1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.215 52 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 60 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.263 ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ??? SI TORNA IN PISTA ? Scatta il secondo giorno dei test #F1 in Bahrain ??Tutti gli aggiornamenti da Sakhir per i… - SkySportF1 : ?? Red Bull detta il passo a Sakhir ?? Mercedes in difficoltà sia con Bottas sia con Hamilton Il resoconto ?… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Segui in diretta con noi la seconda parte del day-2 dei #BahrainTest - paoloangeloRF : Test LIVE: Ricciardo 1°, Sainz 6°. I RISULTATI -