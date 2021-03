LIVE Conegliano-Monza 25-18, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: Pantere sugli scudi nel primo parziale! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 De Gennaro alza in primo tempo per De Kruijf, wow! 3-2 Sparacchia fuori Meijners, le Pantere tornano immediatamente in vantaggio. 2-2 Pipe imperiosa di Egonu. 1-2 Difesa rocambolesca di Monza, De Kruijf poi sciupa tutto e schiaccia in rete di prima intenzione. 1-1 Parallela millimetrica di Hill. 0-1 Egonu chiede troppo a se stessa questa volta, esce il suo attacco. 25-17 Delizia di De Gennaro, Sylla sfonda sulle mani del muro e regala il primo set alle compagne. 24-17 Di prepotenza Begic, che annulla il primo set-point. 24-16 Esce l’attacco di Orthmann, sono 8 i set-point per le Pantere. 23-16 Egonu piazza un chiodo in extra-rotazione. 22-16 Alzata in bagher di Wolosz impressionante, Sylla poi passa in ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 De Gennaro alza intempo per De Kruijf, wow! 3-2 Sparacchia fuori Meijners, letornano immediatamente in vantaggio. 2-2 Pipe imperiosa di Egonu. 1-2 Difesa rocambolesca di, De Kruijf poi sciupa tutto e schiaccia in rete di prima intenzione. 1-1 Parallela millimetrica di Hill. 0-1 Egonu chiede troppo a se stessa questa volta, esce il suo attacco. 25-17 Delizia di De Gennaro, Sylla sfonda sulle mani del muro e regala ilset alle compagne. 24-17 Di prepotenza Begic, che annulla ilset-point. 24-16 Esce l’attacco di Orthmann, sono 8 i set-point per le. 23-16 Egonu piazza un chiodo in extra-rotazione. 22-16 Alzata in bagher di Wolosz impressionante, Sylla poi passa in ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Conegliano Saugella Monza in campo a Rimini per la Semifinale di Coppa Italia contro Conegliano ... Imoco Volley Conegliano " Saugella Monza ore 20.30: Igor Gorgonzola Novara " Reale Mutua Fenera ... #LVFVolley24 Quasi 72 ore di programmazione ininterrotta, con contenuti live da Rimini e la ...

Finali Coppa Italia: una produzione TV straordinaria per l'evento riminese Il primo contenuto 'live' sarà dunque la video conferenza stampa , in programma venerdì 12 marzo ... ore 18.00 (diretta Rai Sport HD) Imoco Volley Conegliano - Saugella Monza Sabato 13 marzo, ore 20.30 ...

