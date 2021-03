LIVE Conegliano-Monza 2-1, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: Pantere sugli scudi nel terzo parziale (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-14 Schiaccia in rete Heyrman, Conegliano ritorna in vantaggio. 24-14 Esce l’attaco di Davyskiba, sono 10 set-point per le Pantere. 23-14 Ace di Hill, Conegliano adesso sta divagando. 22-14 De Kruijf sfrutta un errore in ricezione di Orthmann. 21-14 In rete l’attacco di Orthmann da seconda linea. 20-14 Batte sotto il nastro Egonu, può capitare. 20-13 Prende l’asta questa volta Davyskiba. 19-13 Diagonale indifendibile di Egonu. 18-13 Davyskiba trova l’angolo di posto cinque in attacco. 18-12 In rete la battuta di Folie. 18-11 Altra stampatona, questa volta di De Kruijf su Begic. Tanti cambi per coach Gaspari. 17-11 Primo tempo millimetrico di Hill. 16-11 Sette per Danesi. 16-10 Non passa neanche Begic in pipe, questa volta il muro è di Hill. 15-10 Murone di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-14 Schiaccia in rete Heyrman,ritorna in vantaggio. 24-14 Esce l’attaco di Davyskiba, sono 10 set-point per le. 23-14 Ace di Hill,adesso sta divagando. 22-14 De Kruijf sfrutta un errore in ricezione di Orthmann. 21-14 In rete l’attacco di Orthmann da seconda linea. 20-14 Batte sotto il nastro Egonu, può capitare. 20-13 Prende l’asta questa volta Davyskiba. 19-13 Diagonale indifendibile di Egonu. 18-13 Davyskiba trova l’angolo di posto cinque in attacco. 18-12 In rete la battuta di Folie. 18-11 Altra stampatona, questa volta di De Kruijf su Begic. Tanti cambi per coach Gaspari. 17-11 Primo tempo millimetrico di Hill. 16-11 Sette per Danesi. 16-10 Non passa neanche Begic in pipe, questa volta il muro è di Hill. 15-10 Murone di ...

