LIVE Conegliano-Monza 1-0, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: Pantere indietro nel secondo parziale (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-19 Ennesimo attacco indifendibile di Egonu. 18-19 Diagonale profonda di Meijners in posto cinque, non ci arriva in difesa Sylla. 18-18 In rete il servizio di Orthmann, entrata al posto di Heyrman per questo fondamentale. 17-18 Van Hecke trova l’ennesima diagonale vincente da seconda linea. 17-17 Ace di Gennari, che era entrata al servizio al posto di Folie. Questa volta il time-out è chiamato da coach Gaspari. 16-17 Egonu trova una bordata delle sue, passa sopra il muro e riporta le sue a -1. 15-17 Non passa la battuta di Begic. 14-17 Muro a uno di Meijners su Egonu, Santarelli è costretto a chiamare time-out. 14-16 Invasione a rete in attacco per Folie, Monza torna a +2. 14-15 Heyrman mette giù una palla a filo rete. 14-14 Mamma mia che attacco per Egonu, velocità imbarazzanti. 13-14 Gran ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-19 Ennesimo attacco indifendibile di Egonu. 18-19 Diagonale profonda di Meijners in posto cinque, non ci arriva in difesa Sylla. 18-18 In rete il servizio di Orthmann, entrata al posto di Heyrman per questo fondamentale. 17-18 Van Hecke trova l’ennesima diagonale vincente da seconda linea. 17-17 Ace di Gennari, che era entrata al servizio al posto di Folie. Questa volta il time-out è chiamato da coach Gaspari. 16-17 Egonu trova una bordata delle sue, passa sopra il muro e riporta le sue a -1. 15-17 Non passa la battuta di Begic. 14-17 Muro a uno di Meijners su Egonu, Santarelli è costretto a chiamare time-out. 14-16 Invasione a rete in attacco per Folie,torna a +2. 14-15 Heyrman mette giù una palla a filo rete. 14-14 Mamma mia che attacco per Egonu, velocità imbarazzanti. 13-14 Gran ...

