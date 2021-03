LIVE Conegliano-Monza 0-0 | Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA | si parte | in palio la finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-7 In rete il servizio di Mejiners. 9-7 Bel primo tempo di Danesi, ottimollo di gioco per entrambe le squadre. 9-6 Bordata in parallela di Egonu da posto due. 8-6 Passa in mezzo al muro Van Hecke da secondo linea. 8-5 Parallela millimetrica di Hill, ma Wolosz non sta facendo capire nulla alle proprie avversarie. 7-5 Fast di Folie, grandi altezze per lei. 6-5 Non bastano due difese spettacolari di De Gennaro, errore in fase di ricostruzione tra Sylla e Folie. 6-4 Errore in ricezione di Mejiners, poi ne approfitta a filo rete Egonu. 5-4 Mani-out di Sylla da posto quattro, il sistema muro-difesa dista funzionando molto bene in questo avvio. 4-4 Bellissima alzata di Orro, poi ci pensa Heyrman in attacco. 4-3 Pallonetto spinto di De Kruijf, che la mette giù al secondo ...