LIVE Brindisi-Virtus Bologna 71-69, Serie A basket in DIRETTA: +2 Happy Casa a cinque minuti dal termine (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Bell su Gamble, liberi. 71-69 Rimbalzo di Gamble dopo la tripla sul ferro di Teodosic. 71-67 Perkins dal post basso, 5’41” al termine, +4 Happy Casa. 69-67 Penetrazione di Pajola. Errore di Teodosic dall’arco. Primo time out del secondo tempo anche per coach Vitucci. 69-65 Penetrazione di Teodosic e appoggio al tabellone. 69-63 1/2 Udom. Sasha Djordjevic intuisce il momento di difficoltà dei suoi e chiama il suo primo time out del secondo tempo. Penetrazione di Udom che subisce fallo da Hunter, liberi. 68-63 Visconti segna in rovesciata sotto canestro, parziale di 5-0 Happy Casa che prova ad allungare in apertura di quarto periodo. 66-63 TRIPLA di Visconti dall’angolo. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO FINE TERZO ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Bell su Gamble, liberi. 71-69 Rimbalzo di Gamble dopo la tripla sul ferro di Teodosic. 71-67 Perkins dal post basso, 5’41” al, +4. 69-67 Penetrazione di Pajola. Errore di Teodosic dall’arco. Primo time out del secondo tempo anche per coach Vitucci. 69-65 Penetrazione di Teodosic e appoggio al tabellone. 69-63 1/2 Udom. Sasha Djordjevic intuisce il momento di difficoltà dei suoi e chiama il suo primo time out del secondo tempo. Penetrazione di Udom che subisce fallo da Hunter, liberi. 68-63 Visconti segna in rovesciata sotto canestro, parziale di 5-0che prova ad allungare in apertura di quarto periodo. 66-63 TRIPLA di Visconti dall’angolo. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO FINE TERZO ...

