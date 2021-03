LIVE Brindisi-Virtus Bologna 24-23, Serie A basket in DIRETTA: +1 Happy Casa dopo il primo quarto (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO quarto FINE primo quarto 24-23 BELL! Tripla sulla sirena che riporta avanti Brindisi, finale di primo quarto infuocato. 21-23 Il serbo completa il gioco da 4. 21-22 TEODOSIC! Tripla con il fallo di Udom con 10? sul cronometro. 21-19 Assist di Alibegovic per la schiacciata di Gamble. 21-17 TRIPLA di Thompson, 52? per chiudere il primo quarto. Passi di Teodosic. 18-17 2/2 Abass. Teodosic pesca il taglio di Abass dalla rimessa, fallo di Bell, liberi. Fallo di Perkins essenziale per evitare l’ormai facile schiacciata di Gamble che si era riuscito a girare verso il fondo, possesso Segafredo. 18-15 Piazzato di Abass in uscita dal time out, 2’20” sul cronometro. 18-13 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO SECONDOFINE24-23 BELL! Tripla sulla sirena che riporta avanti, finale diinfuocato. 21-23 Il serbo completa il gioco da 4. 21-22 TEODOSIC! Tripla con il fallo di Udom con 10? sul cronometro. 21-19 Assist di Alibegovic per la schiacciata di Gamble. 21-17 TRIPLA di Thompson, 52? per chiudere il. Passi di Teodosic. 18-17 2/2 Abass. Teodosic pesca il taglio di Abass dalla rimessa, fallo di Bell, liberi. Fallo di Perkins essenziale per evitare l’ormai facile schiacciata di Gamble che si era riuscito a girare verso il fondo, possesso Segafredo. 18-15 Piazzato di Abass in uscita dal time out, 2’20” sul cronometro. 18-13 ...

beyond_am : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ??? 2?2?° giornata @LegaBasketA ?? @Virtusbo ?? ore 20:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT 1 HD (can. 210 Sky) ??… - MrBoomBostic22 : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ??? 2?2?° giornata @LegaBasketA ?? @Virtusbo ?? ore 20:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT 1 HD (can. 210 Sky) ??… - HappycasaNBB : #GAMEDAY ??? 2?2?° giornata @LegaBasketA ?? @Virtusbo ?? ore 20:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT 1 HD (can. 210… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus #Bologna… -