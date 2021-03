LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Nove Mesto in DIRETTA: Hofer vuole il bis, Laegreid sfida Johannes Boe (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Più indietro avremo gli altri nostri tre alfieri. Thomas Bormolini scatterà col pettorale 39 a 1’44” e una quindicina di secondi dopo di lui sarà la volta di Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, sostanzialmente appaiati. 14.20 Tutti e cinque gli azzurri si sono qualificati per questo Inseguimento, con Dominik Windisch in fase crescente nelle ultime uscite che può sperare di avvicinare anche la top-10 in caso di ottime percentuali. Ricordiamo che l’altoatesino non è mai finito nei primi 10 in questo inverno sin qui. 14.18 Si riparte dunque con i distacchi accumulati nella prova sprint di due giorni fa, dove il nostro Lukas Hofer è riuscito finalmente a spezzare la maledizione e salire per la prima volta sul podio in questa stagione. L’azzurro è carico e determinato a centrare ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Più indietro avremo gli altri nostri tre alfieri. Thomas Bormolini scatterà col pettorale 39 a 1’44” e una quindicina di secondi dopo di lui sarà la volta di Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, sostanzialmente appaiati. 14.20 Tutti e cinque gli azzurri si sono qualificati per questo, con Dominik Windisch in fase crescente nelle ultime uscite che può sperare di avvicinare anche la top-10 in caso di ottime percentuali. Ricordiamo che l’altoatesino non è mai finito nei primi 10 in questo inverno sin qui. 14.18 Si riparte dunque con i distacchi accumulati nella prova sprint di due giorni fa, dove il nostro Lukasè riuscito finalmente a spezzare la maledizione e salire per la prima volta sul podio in questa stagione. L’azzurro è carico e determinato a centrare ...

