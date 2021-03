Live Benevento-Fiorentina 1-3 | Ionita accorcia le distanze

(Di sabato 13 marzo 2021) Delicata sfida-salvezza al Vigorito tra i padroni di casa dele la. Periodo nerissimo per la squadra di Inzaghi che non vince in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando si...

Serie A: in campo- Fiorentina 1 - 3 DIRETTA AL 56' accorcia Ionita per il45' + 2 GOL!- FIORENTINA 0 - 3! Rete di Vlahovic. 27' GOL!- FIORENTINA 0 - 2! Rete di Vlahovic. Traversone di Eysseric, Montipò salva su Caceres ma non può nulla su Vlahovic che insacca da posizione ravvicinata. 9' GOL!- FIORENTINA 0 - 1!...- FIORENTINA 1 - 38' , 26' e 45'+1' Vlahovic (F), 56' Ionita (B)(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola (46' Insigne); Ionita, ...Delicata sfida-salvezza al Vigorito tra i padroni di casa del Benevento e la Fiorentina. Periodo nerissimo per la squadra di Inzaghi che non vince in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando si ...Benevento, 13 marzo 2021 - Show di Ribéry, palla a Eysseric e cross al centro, Vlahovic insacca: all'8' i viola passano in vantaggio, grazie a un avvio molto aggressivo. I viola insistono e al 13' su ...