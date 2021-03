Live Benevento-Fiorentina 0-1 | IVlaovic punisce le Streghe ?alla prima occasione

Advertising

Agenzia_Ansa : Serie A, in campo #BeneventoFiorentina LIVE #ANSA - repubblica : ?? Serie A, in campo Benevento-Fiorentina. Segui la diretta - ilcirotano : LIVE Benevento-Fiorentina 0-0: Inzaghi sceglie Gaich, Prandelli con Eysseric dal 1’ - - SkySport : Inizia Benevento-Fiorentina: segui il LIVE ? #BeneventoFiorentina Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - FiorentinaUno : LIVE F1, BENEVENTO - FIORENTINA - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Benevento

Il Mattino

Serie A: in campo- Fiorentina 0 - 0 DIRETTA Curiosità: in tutti i tre precedenti in Serie A trae Fiorentina, una delle due squadre non è riuscita ad andare a segno. Le scelte di Prandelli: Vlahovic e Ribery in attacco, Venuti e Caceres gli esterni. In mediana spazio a Bonaventura ed ...FORMAZIONI UFFICIALI:(4 - 3 - 3): Montipò; Improta; Tuia, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita, Hetemaj; Viola, Gaich, Caprari. All. F. Inzaghi FIORENTINA (3 - 4 - 2 - 1): Dragowski; ...Delicata sfida-salvezza al Vigorito tra i padroni di casa del Benevento e la Fiorentina. Periodo nerissimo per la squadra di Inzaghi che non vince in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando si ...LIVE Benevento-Fiorentina 0-0: Inzaghi sceglie Gaich, Prandelli con Eysseric dal 1’ Padroni di casa con l’argentino centravanti e Lapadula in panchina, tra i viola fuori Biraghi continua a leggere su ...