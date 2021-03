LIVE America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: vento medio-leggero, regate sul campo A (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.22 Si parla di vento medio-leggero tra i 7 e gli 11, con punte di 13. 03.20 I commissari hanno scelto il campo di regata A, quello più a nord nel Golfo di Hauraki. 03.18 Si riparte da un punteggio di perfetta parità: 2-2. 03.16 Si incomincerà alle ore 04.10 con gara-5, a seguire gara-6. Il confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand entra nel vivo. 03.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della America’s Cup. Nella baia di Auckland va in scena la terza giornata di regate. Highlights seconda giornata – L’analisi di Stefano Vegliani – Dove seguire in tv e streaming le regate Buonanotte amici di OA Sport ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.22 Si parla ditra i 7 e gli 11, con punte di 13. 03.20 I commissari hanno scelto ildi regata A, quello più a nord nel Golfo di Hauraki. 03.18 Si riparte da un punteggio di perfetta parità: 2-2. 03.16 Si incomincerà alle ore 04.10 con gara-5, a seguire gara-6. Il confronto trae Team Newentra nel vivo. 03.15 Buongiorno e benvenuti alladellaCup. Nella baia di Auckland va in scena la terza giornata di. Highlights seconda giornata – L’analisi di Stefano Vegliani – Dove seguire in tv e streaming leBuonanotte amici di OA Sport ...

