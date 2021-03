LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand recupera 10? a Luna Rossa (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.32 Brava Luna Rossa che non va a marcare i Kiwi e porta il gap a 400 metri. 4.32 Ora Luna Rossa trova una buona pressione sul lato destro. 310 metri di vantaggio. 4.31 Adesso un lato di poppa decisivo. 4.30 Al gate-3 Team New Zealand transita con 22? di ritardo, i Kiwi hanno recuperato ben 10 secondi. 4.30 Luna Rossa vira alle boe di metà gara. 4.29 Luna Rossa vira sulla layline e si dirige verso le boe. 4.29 Fanno paura i neozelandesi. Si portano a soli 160 metri da Luna Rossa. Sono davvero velocissimi anche con vento leggerissimo. 4.27 Virate continue da parte dei neozelandesi. Il vantaggio di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.32 Bravache non va a marcare i Kiwi e porta il gap a 400 metri. 4.32 Oratrova una buona pressione sul lato destro. 310 metri di vantaggio. 4.31 Adesso un lato di poppa decisivo. 4.30 Al gate-3 Team Newtransita con 22? di ritardo, i Kiwi hannoto ben 10 secondi. 4.30vira alle boe di metà gara. 4.29vira sulla layline e si dirige verso le boe. 4.29 Fanno paura i neozelandesi. Si portano a soli 160 metri da. Sono davvero velocissimi anche con vento leggerissimo. 4.27 Virate continue da parte dei neozelandesi. Il vantaggio di ...

