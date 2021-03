LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa vince gara-5 per 18?! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.53 Team New Zealand ha sempre dato la sensazione di essere un po’ più veloce di Luna Rossa ed i dati lo confermano. 28.44 nodi la velocità media dei Kiwi di bolina contro i 26,63 di Luna Rossa. 34,08 a 32,59 per gli oceanici in poppa. Va detto che gli italiani hanno percorso 25,993 metri contro i 27,548 dei Defender. 4.50 Peter Burling: “Siamo scesi dal volo e non siamo riusciti a rialzarci sul foil in partenza. Alla fine ci siamo avvicinati tanto, ma non c’erano tante opzioni che potevamo avere. All’inizio siamo andati dove volevamo, poi sono stati bravi con le loro manovre a farci andare dove volevano. Forse le condizioni saranno migliori nella seconda regata di oggi. Dobbiamo cercare di rimanere fuori dall’aria sporca di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.53 Team New Zealand ha sempre dato la sensazione di essere un po’ più veloce died i dati lo confermano. 28.44 nodi la velocità media dei Kiwi di bolina contro i 26,63 di. 34,08 a 32,59 per gli oceanici in poppa. Va detto che gli italiani hanno percorso 25,993 metri contro i 27,548 dei Defender. 4.50 Peter Burling: “Siamo scesi dal volo e non siamo riusciti a rialzarci sul foil in partenza. Alla fine ci siamo avvicinati tanto, ma non c’erano tante opzioni che potevamo avere. All’inizio siamo andati dove volevamo, poi sono stati bravi con le loro manovre a farci andare dove volevano. Forse le condizioni saranno migliori nella seconda regata di oggi. Dobbiamo cercare di rimanere fuori dall’aria sporca di ...

