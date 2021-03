LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-3. Vascotto: “Sempre più consapevoli” (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW Zealand 3-3 LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW Zealand 3-2 6.02 Appuntamento a domani per settima e ottava regata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.01 I neozelandesi hanno una barca più veloce, tuttavia Luna Rossa può gestire il vantaggio se si ritrova al comando dopo il via. 6.00 Nulla di fatto dunque anche in questa terza giornata di Coppa America. Luna Rossa-Team New Zealand 3-3. Si resta in assoluta parità. Tutte le regate hanno visto imporsi chi ha vinto la partenza. 5.53 Vasco Vascotto alla RAI: “Non abbiamo fatto una gran partenza. ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-NEW3-3 LA CRONACA DI-NEW3-2 6.02 Appuntamento a domani per settima e ottava regata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.01 I neozelandesi hanno una barca più veloce, tuttaviapuò gestire il vantaggio se si ritrova al comando dopo il via. 6.00 Nulla di fatto dunque anche in questa terza giornata di Coppa America.-Team New3-3. Si resta in assoluta parità. Tutte le regate hanno visto imporsi chi ha vinto la partenza. 5.53 Vascoalla RAI: “Non abbiamo fatto una gran partenza. ...

