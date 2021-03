LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-2, si riparte alle 5.15 (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.13 Chiaramente i Kiwi vanno subito a tallonare da vicino gli italiani. Si naviga verso il boundary di destra. 5.13 Luna Rossa entra mure a sinistra nella zona di pre-partenza, seguita mure a dritta da Team New Zealand. 5.12 Attenzione perché il vento è abbastanza instabile. Ora è sceso a 7.7 nodi. 3 minuti al via… 5.11 Vento attuale di 9.3 nodi. Un po’ più forte rispetto alla prima regata di giornata. 5.10 Cinque minuti al via della sesta regata della Coppa America. 5.04 In gara-6 Luna Rossa entrerà nella zona di pre-partenza mure a sinistra, Team New Zealand mure a dritta. 5.03 Al momento soffiano 9 nodi. Team New Zealand continua a fare tanta paura. E’ una barca micidiale, sviluppa velocità ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.13 Chiaramente i Kiwi vanno subito a tallonare da vicino gli italiani. Si naviga verso il boundary di destra. 5.13entra mure a sinistra nella zona di pre-partenza, seguita mure a dritta da Team New. 5.12 Attenzione perché il vento è abbastanza instabile. Ora è sceso a 7.7 nodi. 3 minuti al via… 5.11 Vento attuale di 9.3 nodi. Un po’ più forte rispetto alla prima regata di giornata. 5.10 Cinque minuti al via della sesta regata della Coppa America. 5.04 In gara-6entrerà nella zona di pre-partenza mure a sinistra, Team Newmure a dritta. 5.03 Al momento soffiano 9 nodi. Team Newcontinua a fare tanta paura. E’ una barca micidiale, sviluppa velocità ...

