LIVE America’s Cup in DIRETTA: Francesco Bruni è sorpreso. Media NZ: “Bomba su Luna Rossa” (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-3 LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 3-2 L’EDITORIALE: Luna Rossa ALLA PARI NONOSTANTE TEAM NEW ZEALAND SIA PIU’ VELOCE Francesco Bruni: “SORPRENDENTE ESSERE 3-3, CONTINUEREMO A LOTTARE” ATTACCO FUORI LUOGO DEI Media NEOZELANDESI: “SGANCIATA UNA Bomba SU Luna Rossa” MAX SIRENA: “SIAMO PIU’ DETERMINATI CHE MAI” Luna Rossa CADE DAI FOIL IN PARTENZA IN GARA-6: IL VIDEO VASCO VASCOTTO: “OGNI GIORNO PIU’ CONSAPEVOLI. CONTA VINCERE L’ULTIMA REGATA” PETER BURLING: “ABBIAMO DIMOSTRATO COSA PUO’ FARE LA NOSTRA BARCA CON STRADA LIBERA” VIDEO: ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-3 LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 3-2 L’EDITORIALE:ALLA PARI NONOSTANTE TEAM NEW ZEALAND SIA PIU’ VELOCE: “SORPRENDENTE ESSERE 3-3, CONTINUEREMO A LOTTARE” ATTACCO FUORI LUOGO DEINEOZELANDESI: “SGANCIATA UNASU” MAX SIRENA: “SIAMO PIU’ DETERMINATI CHE MAI”CADE DAI FOIL IN PARTENZA IN GARA-6: IL VIDEO VASCO VASCOTTO: “OGNI GIORNO PIU’ CONSAPEVOLI. CONTA VINCERE L’ULTIMA REGATA” PETER BURLING: “ABBIAMO DIMOSTRATO COSA PUO’ FARE LA NOSTRA BARCA CON STRADA LIBERA” VIDEO: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: media neozelandesi vergognosi: “Sganciata bomba su Luna Rossa” - #America’s… - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: media neozelandesi vergognosi: 'Sganciata bomba su Luna Rossa' - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand entra mure a sinistra Luna Rossa a dritta - #America’s #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-2 si riparte alle 5.15 - #America’s #DIRETTA: #Rossa-New - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-3. Vascotto: 'Sempre più consapevoli' -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE