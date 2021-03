LIVE America’s Cup in DIRETTA: avvio da incubo per Luna Rossa in gara-6 (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.18 Paradossalmente sembra che i Kiwi si trovino addirittura più a loro agio con questo vento leggerissimo rispetto a Luna Rossa. 7-8 nodi ora. 5.17 Grande difficoltà per Luna Rossa in questo avvio di regata. Team New Zealand è già in fuga, 400 metri di vantaggio. 5.16 Regata purtroppo già compromessa per Luna Rossa, che ha 250 metri di ritardo. Gli italiani hanno accusato un salto di vento, la barca non è riuscita a sollevarsi in volo sui foil. 5.15 Partenza dominata dai neozelandesi. Fotocopia della regata 5, ma a parti invertite. 5.15 Luna Rossa non riesce ad alzarsi dal foil purtroppo. 5.14 I Kiwi decidono di lasciar andare Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.18 Paradossalmente sembra che i Kiwi si trovino addirittura più a loro agio con questo vento leggerissimo rispetto a. 7-8 nodi ora. 5.17 Grande difficoltà perin questodi regata. Team New Zealand è già in fuga, 400 metri di vantaggio. 5.16 Regata purtroppo già compromessa per, che ha 250 metri di ritardo. Gli italiani hanno accusato un salto di vento, la barca non è riuscita a sollevarsi in volo sui foil. 5.15 Partenza dominata dai neozelandesi. Fotocopia della regata 5, ma a parti invertite. 5.15non riesce ad alzarsi dal foil purtroppo. 5.14 I Kiwi decidono di lasciar andare...

