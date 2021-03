L’intervista di Meghan Markle. Ha detto la verità? A pensar male si fa peccato… (Di sabato 13 marzo 2021) Ma spesso ci si azzecca. In ogni caso, ai posteri l’ardua sentenza. Nel frattempo, come trattenersi dal dare uno sguardo alL’intervista rilasciata dai due ribelli della casa reale alla regina dei talk show, Oprah Winfrey? Lo anticipo: questo articolo potrebbe risultare impopolare, visto che i temi toccati dalla consorte del principe Harry sono talmente ossitocinici e sono talmente in linea con il dibattito attuale che anche solo osare insinuare il sospetto che si tratti di uno spettacolo ben orchestrato potrebbe espormi al linciaggio. Quindi, userò qualcuna delle mie tecniche retoriche (ai più volenterosi il compito di scoprire quali) per commentare tale intervista offrendo questa volta non certezze semantiche ma spunti di riflessione a chi leggerà queste righe. Voglio, fatta questa premessa, analizzare me stesso e confessare i miei peccati. Confesso Per prima ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 marzo 2021) Ma spesso ci si azzecca. In ogni caso, ai posteri l’ardua sentenza. Nel frattempo, come trattenersi dal dare uno sguardo alrilasciata dai due ribelli della casa reale alla regina dei talk show, Oprah Winfrey? Lo anticipo: questo articolo potrebbe risultare impopolare, visto che i temi toccati dalla consorte del principe Harry sono talmente ossitocinici e sono talmente in linea con il dibattito attuale che anche solo osare insinuare il sospetto che si tratti di uno spettacolo ben orchestrato potrebbe espormi al linciaggio. Quindi, userò qualcuna delle mie tecniche retoriche (ai più volenterosi il compito di scoprire quali) per commentare tale intervista offrendo questa volta non certezze semantiche ma spunti di riflessione a chi leggerà queste righe. Voglio, fatta questa premessa, analizzare me stesso e confessare i miei peccati. Confesso Per prima ...

