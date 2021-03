L’importanza del ruolo dell’Italia in Africa (Di sabato 13 marzo 2021) L’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio dello scorso 22 gennaio, ha riproposto al centro dell’attenzione il ruolo che il nostro Paese può rivestire in Africa. Il diplomatico, rimasto ucciso assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci a seguito di un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, rappresentava l’Italia a Kinshasa e dunque nel cuore del continente Africano. Una zona InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 marzo 2021) L’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio dello scorso 22 gennaio, ha riproposto al centro dell’attenzione ilche il nostro Paese può rivestire in. Il diplomatico, rimasto ucciso assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci a seguito di un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, rappresentava l’Italia a Kinshasa e dunque nel cuore del continenteno. Una zona InsideOver.

