Liga, il Real Madrid soffre ma la ribalta nel finale con l'Elche: Benzema decisivo (Di sabato 13 marzo 2021) Il Real Madrid ribalta in pieno recupero l'Elche ed è Benzema a regalare tre punti pesanti per mantenere vive le speranze di titolo. Ospiti avanti al 61? con Calvo, i Blancos trovano il pari 12 minuti più tardi con il bomber francese, che raddoppia nel primo minuto di recupero. L'Atletico ora è a +5, ma scenderà in campo stasera per riportarsi a 8 lunghezze. Foto: sito Real L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

