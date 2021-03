Libri, dalla ‘Civitas romana’ alla ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco nel saggio storico del giusromanista Antonio Palma (Di sabato 13 marzo 2021) Identità, cittadinanza, globalizzazione, accoglienza dello straniero: sono i pilastri narrativi, di costante attualità, approfonditi dal giusromanista Antonio Palma nel saggio storico dal titolo “Civitas Romana, civitas mundi – saggio sulla cittadinanza romana” (collana Diritto senza tempo, editore Giappichelli, 139 pagine, 14 euro). Neopresidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ordinario nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, avvocato amministrativista e presidente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Palma affronta il tema attualissimo della cittadinanza e della fratellanza universale legato alla visione di Papa Francesco. Tutto questo nelle ore ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) Identità, cittadinanza, globalizzazione, accoglienza dello straniero: sono i pilastri narrativi, di costante attualità, approfonditi dalneldal titolo “Civitas Romana, civitas mundi –sulla cittadinanza romana” (collana Diritto senza tempo, editore Giappichelli, 139 pagine, 14 euro). Neopresidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ordinario nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, avvocato amministrativista e presidente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli,affronta il tema attualissimo della cittadinanza e della fratellanza universale legatovisione di. Tutto questo nelle ore ...

