Leverkusen-Arminia Bielefeld domenica 14 marzo | ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Torna Sven Bender nelle aspirine | ospiti senza De Medina

Leggi su infobetting

(Di sabato 13 marzo 2021) Lunch matchle della venticinquesima giornata di Bundesliga che vede ilimpegnato in casa contro l’vittoriose nell’ultima uscita sul campo del Monchengladbach grazie ad un gol di Schick. Una vittoria importante per mister Bosz che rimette in carreggiata il Werkself e rilancia le aspirazioni della squadra in ottica champions league. Brutta sconfitta nel recupero di mercoledì scorso InfoBetting: Scommesse Sportive e