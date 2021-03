L’Europa entro il 2025 sarà indipendente nella produzione di batterie di auto elettriche (Di sabato 13 marzo 2021) L’Europa entro il 2025 sarà indipendente nella produzione delle batterie di auto elettriche. L’annuncio di Bruxelles. BRUXELLES (GERMANIA) – Europa indipendente nella produzione delle batterie di auto elettriche entro il 2025. E’ questo l’obiettivo che si sono posti a Bruxelles puntando sulla European Battery Alliance, creata nel 2017. Con questo ente l’Ue si augura di poter ridurre la dipendenza dagli Usa e dall’Asia, con l’obiettivo del Green Deal di neutralità del carbonio entro il 2025. Sefcovic: “Ci aspettiamo di riuscire a coprire le ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021)ildelledi. L’annuncio di Bruxelles. BRUXELLES (GERMANIA) – Europadellediil. E’ questo l’obiettivo che si sono posti a Bruxelles puntando sulla European Battery Alliance, creata nel 2017. Con questo ente l’Ue si augura di poter ridurre la dipendenza dagli Usa e dall’Asia, con l’obiettivo del Green Deal di neutralità del carbonioil. Sefcovic: “Ci aspettiamo di riuscire a coprire le ...

