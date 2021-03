Letta segretario senza unanimità, Campania patria degli scontenti (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Questa notte, Enrico Letta sarà agitato da mille pensieri in vista dell’appuntamento di domani mattina, quando dovrà trovare le parole giuste per la sua candidatura a segretario del Pd nazionale. Di tutto dovrà preoccuparsi, magari anche di ciò che gli hanno indicato i militanti del circolo di Testaccio dove è andato a chiedere consiglio nel pomeriggio, tranne di essere acclamato all’unanimità segretario del Partito Democratico, come pure ha detto di temere. Colui il quale si appresta a divenire il nuovo segretario dei democratici avrà più “verità” che “unanimità”, per citare il suo auspicio. Soprattutto dalla Campania. Che, nella vicenda della sua elezione, rischia di diventare un pò il fortino degli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Questa notte, Enricosarà agitato da mille pensieri in vista dell’appuntamento di domani mattina, quando dovrà trovare le parole giuste per la sua candidatura adel Pd nazionale. Di tutto dovrà preoccuparsi, magari anche di ciò che gli hanno indicato i militanti del circolo di Testaccio dove è andato a chiedere consiglio nel pomeriggio, tranne di essere acclamato all’del Partito Democratico, come pure ha detto di temere. Colui il quale si appresta a divenire il nuovodei democratici avrà più “verità” che “”, per citare il suo auspicio. Soprattutto dalla. Che, nella vicenda della sua elezione, rischia di diventare un pò il fortino...

