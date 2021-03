L'età media dei positivi al Covid in Italia si è abbassata a 44 anni (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - L'età media dei positivi al Covid in Italia sta calando: dopo essere arrivata a 49 anni, nelle ultime tre settimane è scesa a 44 anni. Si legge nell'aggiornamento nazionale sui dati Covid pubblicato dall'Iss sul suo sito. "L'età mediana dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 segnalati dall'inizio dell'epidemia - sottolinea il report - è pari a 47 anni (range 0-109 anni)", ma "a partire dalla fine di aprile si osserva un chiaro trend in diminuzione con l'età mediana che passa da oltre 60 anni nei primi due mesi dell'epidemia a circa 30 anni nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49 anni e riscendere a 44 ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - L'etàdeialinsta calando: dopo essere arrivata a 49, nelle ultime tre settimane è scesa a 44. Si legge nell'aggiornamento nazionale sui datipubblicato dall'Iss sul suo sito. "L'etàna dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 segnalati dall'inizio dell'epidemia - sottolinea il report - è pari a 47(range 0-109)", ma "a partire dalla fine di aprile si osserva un chiaro trend in diminuzione con l'etàna che passa da oltre 60nei primi due mesi dell'epidemia a circa 30nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49e riscendere a 44 ...

