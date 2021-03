L'elicottero-tv che insegue Luna Rossa come in un film di 007 (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - La forma aerodinamica delle imbarcazioni che volano sul pelo dell'acqua catalizza l'attenzione, ma se sollevate lo sguardo appena sopra, vi sembrerà di entrare in un action movie alla James Bond. Merito dell'elicottero di Tony Monk, il pilota dei mari, l'uomo che sorvola di continuo il campo di regata per filmare dall'alto la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand. A bordo ci sono telecamere e obiettivi fotografici, e il figlio Blair, impegnati a riprendere la gara, le gambe fuori dall'elicottero, bene attenti a non farsi sbilanciare dal vento forte. L'elicottero gira a bassa quota, sembra "sfiorare" le vele, poi taglia in diagonale per riprendere l'angolo perfetto della virata, e fa tutto questo senza oscurare la visione alle telecamere disseminate lungo il percorso o ostacolare le ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - La forma aerodinamica delle imbarcazioni che volano sul pelo dell'acqua catalizza l'attenzione, ma se sollevate lo sguardo appena sopra, vi sembrerà di entrare in un action movie alla James Bond. Merito dell'di Tony Monk, il pilota dei mari, l'uomo che sorvola di continuo il campo di regata perare dall'alto la sfida traRossa e Team New Zealand. A bordo ci sono telecamere e obiettivi fotografici, e il figlio Blair, impegnati a riprendere la gara, le gambe fuori dall', bene attenti a non farsi sbilanciare dal vento forte. L'gira a bassa quota, sembra "sfiorare" le vele, poi taglia in diagonale per riprendere l'angolo perfetto della virata, e fa tutto questo senza oscurare la visione alle telecamere disseminate lungo il percorso o ostacolare le ...

