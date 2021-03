Le varianti spaventano | stretta del Governo | Le misure verso Pasqua

(Di sabato 13 marzo 2021) L’aumento dei contagi porta a nuovi provvedimenti. L’Italia spaccata a metà, 10 regioni in zona rossa. Ecco le nuove regole fino aDraghi ( getty images)Il diffondersi incessante dallee gli incrementi dei ricoveri in terapia intensiva, ora sopra la soglia critica del 30%, ha portato a nuove strette da parte delDraghi. Dieci regioni entrano in fascia rossa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Regioni saranno arancioni, mentre sono in atto verifiche sulla Basilica. Resta in area bianca la Sardegna. Il decreto legge approvato ieri, su indicazioni del Comitato tecnico scientifico, spacca l’Italia a metà ed entra in vigore da lunedì prossimo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : varianti spaventano

Il Sole 24 ORE

Pochi siper i casi di reazione avversa, . Le aziende farmaceutiche cominciano a ... Non emergono, né in Italia né altrove,più trasmissibili o letali di quelle attualmente in ...Pochi siper i casi di reazione avversa, come quelli di questi giorni con AstraZeneca. ... Non emergono, né in Italia né altrove,più trasmissibili o letali di quelle attualmente in ...Scenario A. Arrivano i vaccini promessi. Il generale Figliuolo fa miracoli, e riesce a far vaccinare il 70% della popolazione entro l’estate. Pochi si spaventano per i casi di reazione ...Le diffuse varianti del Covid riportano l’Italia in lockdown. C’è una nuova regola da seguire per evitare il contagio del virus ...