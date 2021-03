Le straordinarie immagini del nuovo parossismo dell' Etna

(Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Per l'è stato il dodicesimoin poco più di tre settimane. L'attività stromboliana aveva dato vita a una fontana di lava e a una nube eruttiva alta fino a 6 km in direzione Est. Alle 8.40, aveva riferito l'Ingv di Catania, la fontana di lava produce getti alti circa 500 metri. La colata lavica si è diretta verso la valle del Bove, e ha raggiunto quota 2.600 metri sul livello del mare. La colonna di fumo è stata visibile, complice la bella giornata, da altre province, oltre a quella di Catania. Ildel'è cessato, così come l'attività stromboliana al cratere di Sud-Est intorno alle 14 di venerdì 12 marzo. La cenere è caduta sugli abitati di Milo, Santa Venerina, Torre Archirafi.

Advertising

ketty_riga : A vedere queste straordinarie immagini, oggi a distanza di 8 anni, la cosa che impressiona di più è la folla ocean… - vivinbaro : RT @Occe64: @SemplicementeMM Che meraviglia l'unione di queste due canzoni straordinarie e di queste immagini così intense: #Everest live e… - Occe64 : @SemplicementeMM Che meraviglia l'unione di queste due canzoni straordinarie e di queste immagini così intense:… - BlogTakotako : Immagini straordinarie con un programma gratis - AngelaPizzarel3 : Immagini straordinarie dal mondo -

Ultime Notizie dalla rete : straordinarie immagini

TGCOM

... strumenti, vasi,votive e armi. Alcune zone dell'insediamento furono poi utilizzate dagli ...pastori e contadini che visse in Sardegna per otto secoli e costruì queste strutture...Splendidi i vestiti ,le scelte cromatiche e gli accostamenti, imperdibili gli ... leappartengono a @slicedbyliv Via Instagram MAKE UP PARIS FASHION WEEK 2021: FOCUS SUGLI OCCHI ...12 MAR - “Il 31 marzo sarà sciopero e manifesteremo con un presidio sotto la Regione Lazio. I lavoratori del San Giovanni Addolorata continuano ad essere sotto scacco, una condizione inaccettabile per ...Anche la fiction può attirare turisti. Ma dobbiamo puntare su ciò che qualifica una regione. Ecco da dove si può partire ...