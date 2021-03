Le sedi comunali si tingono di viola per sensibilizzare sui disturbi alimentari

Advertising

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: “Giornata del Fiocchetto Lilla”: da oggi sino al 15 marzo le sedi comunali colorate per sensibilizzare sui disturbi del… - lindagiovi : RT @comunevenezia: “Giornata del Fiocchetto Lilla”: da oggi sino al 15 marzo le sedi comunali colorate per sensibilizzare sui disturbi del… - comunevenezia : “Giornata del Fiocchetto Lilla”: da oggi sino al 15 marzo le sedi comunali colorate per sensibilizzare sui disturbi… - lindagiovi : RT @comunevenezia: ??#PalazziIlluminati?? ?? “Giornata del Fiocchetto Lilla”: il #15marzo le sedi comunali si colorano per sensibilizzare sui… - livein_news : #venezia: “Giornata del Fiocchetto Lilla”: il 15 marzo le sedi comunali si colorano per sensibilizzare sui disturbi… -

Ultime Notizie dalla rete : sedi comunali

VeneziaToday

Da oggi, per tre sere consecutive, fino al 15 marzo, ledi Ca' Farsetti, a Venezia, del Municipio e della Torre, a Mestre, saranno illuminate di viola. Il Comune aderisce infatti alle iniziative in programma in occasione della X Giornata del '...Da oggi, per tre sere consecutive, sino al 15 marzo, ledi Ca' Farsetti, a Venezia, del Municipio e della Torre, a Mestre, saranno illuminate di viola. Il Comune aderisce infatti alle iniziative in programma in occasione della X Giornata del "...Venerdì sera si è svolto il consiglio comunale di Villamiroglio. All'ordine del giorno c'erano diversi argomenti, tutti importanti per il funzionamento ...Avvocato illustre, così mi piaceva chiamarti te ne sei andato in punta di piedi, lontano dalla tua città, per non dare fastidio. Non te lo perdono. Con te se ne va un pezzo di storia della nostra comu ...