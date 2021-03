Le previsioni meteo di domenica 14 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) – Nuvole sparsi e isolati rovesci al Nord. Addensamenti compatti al Centro, condizioni di marcata instabilità al Sud. – Condizioni in marcato peggioramento sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e precipitazioni sui rilievi alpini del quadrante orientale. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sulle regioni centrali con precipitazioni anche di moderata intensità Instabile sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Possibili nevicate sui rilievi appenninici. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) – Nuvole sparsi e isolati rovesci al Nord. Addensamenti compatti al Centro, condizioni di marcata instabilità al Sud. – Condizioni in marcato peggioramento sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e precipitazioni sui rilievi alpini del quadrante orientale. Cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sulle regioni centrali con precipitazioni anche di moderata intensità Instabile sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Possibili nevicate sui rilievi appenninici. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 ...

