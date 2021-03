Le pagelle della Fiorentina – Vlahovic dominatore, Ribery brilla di luce propria (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Vittoria di fondamentale importanza per la Fiorentina che batte il Benevento e produce uno scatto salvezza. Di seguito le pagelle dei viola dopo il match del Vigorito: Dragowski 6,5: Una chiusura su Gaich nel primo tempo e una grande parata su Caprari nella ripresa per evitare il 3-2 che avrebbe riaperto la partita, ma per la verità non corre altri grossi rischi. Si toglie lo sfizio di un assist, quello per il 3-0 di Vlahovic. Martinez Quarta 6: Si mangia il 2-0 facile facile dopo soli 14 minuti, poi sbaglia un disimpegno regalando palla a Gaich. L’inizio non è dei migliori, ma poi sale. (45’st Olivera: s.v.) Pezzella 5,5: Non brilla, si fa anticipare da Gaich alla mezz’ora e poi da Ionita in occasione dell’unico gol giallorosso. Milenkovic 6,5: Sicurezza e dinamismo, non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Vittoria di fondamentale importanza per lache batte il Benevento e produce uno scatto salvezza. Di seguito ledei viola dopo il match del Vigorito: Dragowski 6,5: Una chiusura su Gaich nel primo tempo e una grande parata su Caprari nella ripresa per evitare il 3-2 che avrebbe riaperto la partita, ma per la verità non corre altri grossi rischi. Si toglie lo sfizio di un assist, quello per il 3-0 di. Martinez Quarta 6: Si mangia il 2-0 facile facile dopo soli 14 minuti, poi sbaglia un disimpegno regalando palla a Gaich. L’inizio non è dei migliori, ma poi sale. (45’st Olivera: s.v.) Pezzella 5,5: Non, si fa anticipare da Gaich alla mezz’ora e poi da Ionita in occasione dell’unico gol giallorosso. Milenkovic 6,5: Sicurezza e dinamismo, non ...

Advertising

stanzaselvaggia : Dieci ai Maneskin, zero all’appello inelegante della Ferragni, sei ad Amadeus. Le mie pagelle della finale di… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Udinese, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Udinese, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - OA_Sport : Parigi-Nizza 2021, le pagelle della settima tappa: #Roglic spietato, ma voler vincere non è un peccato #ciclismo… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Fiorentina - Vlahovic iradiddio, Ribery di classe. Eysseric è arma in più -