Le notizie del giorno, il futuro di Cristiano Ronaldo e la cessione dell’Inter. Mokulu sospeso dopo un controllo antidoping (Di sabato 13 marzo 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’ingaggio di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro) pesa tantissimo per le casse della Juventus, soprattutto in un periodo di crisi come quello post pandemia da Coronavirus. I bianconeri hanno deciso di prendere il portoghese per vincere la Champions League, da questo punto di vista l’acquisto è stato un fallimento. Il rendimento in campionato è stato positivo grazie ad una serie di scudetti, mentre dal punto di vista del merchandising il passo in avanti è stato importante, ma non quanto ipotizzato dalla dirigenza. Adesso non sono arrivati nemmeno i risultati, la conferma di Cristiano Ronaldo alla Juventus non sembra avere senso, anche perché con l’arrivo di Pirlo in panchina l’intenzione è quella ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 marzo 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’ingaggio di(31 milioni di euro) pesa tantissimo per le casse della Juventus, soprattutto in un periodo di crisi come quello post pandemia da Coronavirus. I bianconeri hanno deciso di prendere il portoghese per vincere la Champions League, da questo punto di vista l’acquisto è stato un fallimento. Il rendimento in campionato è stato positivo grazie ad una serie di scudetti, mentre dal punto di vista del merchandising il passo in avanti è stato importante, ma non quanto ipotizzato dalla dirigenza. Adesso non sono arrivati nemmeno i risultati, la conferma dialla Juventus non sembra avere senso, anche perché con l’arrivo di Pirlo in panchina l’intenzione è quella ...

Advertising

Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Scossa di magnitudo 4.9 in Macedonia del Nord #ANSA - MussatiGiuliano : RT @riotta: L'informazione del XX secolo dava le notizie. L'informazione del XXI secolo deve dare contesto razionale a notizie che arrivano… -